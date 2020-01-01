亚马逊的卖家及供应商，欢迎您们！Animoto的视频制作器助您轻松制作宣传您的产品的视频。无需视频制作经验。
Animoto一直致力于为卖家及供应商提供具成本效益的视频解决方案。 从专属于亚马逊的模板开始使用，只需几分钟，即可将您的预期的画面呈现在高影响力的视频广告中。
我们的预制模板经过严格测试并不断更新，务求让您的广告符合亚马逊的视频广告规格。
无论您有任何疑问或是需要我们为您制作视频，我们的亚马逊视频专家团队随时为您提供协助。仅使用于亚马逊的卖家及供应商。
开始使用视频增加销量前需要知道的一切事宜。
说服潜在客户购买带有促销视频的产品。利用相关的统计信息和产品功能，引起潜在客户对您产品的兴趣。
通过具有前后震撼效果的视频来展示您的产品或服务的优势。
快速将您的产品照片转换成简短且引人注目的产品或电子书介绍。
儿童护发公司 SoCozy 使用 Animoto视频提升其品牌并增加销量。 高效的赞助品牌视频广告系列为SoCozy带来了可观的投资回报率，每花费1美元就能带来2.47美元的销售额，同时能满足亚马逊的视频广告要求。视频点击率高达8.6%，远远超过Google搜索的点击率基准。通过使用Animoto，SoCozy能够快速制作三个宣传其产品的视频，增加了发现SoCozy的存在并进行购买的潜在客户。
当您开始制作自己的视频时，我们将一直从旁协助！从Animoto的在线视频制作器开始，并访问我们的帮助中心，以解决您的问题。有关商务视频的想法和灵感，请加入Facebook的Animoto社交视频营销社区。我们的视频专家团队随时为您提供协助，并提供有关视频的提示和反馈。