儿童护发公司 SoCozy 使用 Animoto视频提升其品牌并增加销量。 高效的赞助品牌视频广告系列为SoCozy带来了可观的投资回报率，每花费1美元就能带来2.47美元的销售额，同时能满足亚马逊的视频广告要求。视频点击率高达8.6%，远远超过Google搜索的点击率基准。通过使用Animoto，SoCozy能够快速制作三个宣传其产品的视频，增加了发现SoCozy的存在并进行购买的潜在客户。