利用视频广告大大增加您在亚马逊的销量

Animoto一直致力于为卖家及供应商提供具成本效益的视频解决方案。 从专属于亚马逊的模板开始使用，只需几分钟，即可将您的预期的画面呈现在高影响力的视频广告中。

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为亚马逊而设的模板

我们的预制模板经过严格测试并不断更新，务求让您的广告符合亚马逊的视频广告规格。

专家咨询

无论您有任何疑问或是需要我们为您制作视频，我们的亚马逊视频专家团队随时为您提供协助。仅使用于亚马逊的卖家及供应商。

亚马逊视频指南

开始使用视频增加销量前需要知道的一切事宜。

制作您自己的亚马逊视频广告

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产品促销

说服潜在客户购买带有促销视频的产品。利用相关的统计信息和产品功能，引起潜在客户对您产品的兴趣。

视频播放前后

通过具有前后震撼效果的视频来展示您的产品或服务的优势。

简短产品介绍

快速将您的产品照片转换成简短且引人注目的产品或电子书介绍。

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成功的故事

了解这个电子商务品牌如何通过适用于亚马逊的视频广告大大提高广告投资回报率

儿童护发公司 SoCozy 使用 Animoto视频提升其品牌并增加销量。 高效的赞助品牌视频广告系列为SoCozy带来了可观的投资回报率，每花费1美元就能带来2.47美元的销售额，同时能满足亚马逊的视频广告要求。视频点击率高达8.6%，远远超过Google搜索的点击率基准。通过使用Animoto，SoCozy能够快速制作三个宣传其产品的视频，增加了发现SoCozy的存在并进行购买的潜在客户。

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我们助您制作出色的亚马逊视频广告

当您开始制作自己的视频时，我们将一直从旁协助！从Animoto的在线视频制作器开始，并访问我们的帮助中心，以解决您的问题。有关商务视频的想法和灵感，请加入Facebook的Animoto社交视频营销社区。我们的视频专家团队随时为您提供协助，并提供有关视频的提示和反馈。

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